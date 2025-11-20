Belinda y Cazzu Se Conocen en México: Así Es La Foto en la Que Posaron Juntas

Belinda y Cazzu sonriendo y posando juntas es una de las imágenes más icónicas y sorpresivas que ha dejado 2025 al mundo del entretenimiento.

Las dos artistas, que en distintos momentos fueron pareja de Christian Nodal, coincidieron en un evento de una importante revista y demostraron que la sororidad puede más que cualquier narrativa mediática.

Durante el evento, ambas llegaron por separado, pero las cámaras captaron el momento exacto en el que se encontraron. Lejos de incomodidad o tensión, Belinda y Cazzu intercambiaron algunas palabras, rieron y aceptaron posar para la foto que ya está dando la vuelta en redes.

Los fans, por supuesto, hicieron lo suyo: memes, análisis del lenguaje corporal y miles de comentarios celebrando “la reunión más inesperada de 2025”. Otros simplemente agradecieron que ambas artistas mostraran tanta naturalidad y buena vibra en un encuentro que muchos creían imposible.

Mientras Belinda lució un look glamuroso al estilo pop diva, Cazzu apostó por una estética más urbana y elegante. El contraste entre ambas solo hizo que la foto fuera todavía más icónica.

¿Colaboración a la vista?

El rumor de una posible colaboración entre ambas no es nuevo. De hecho, según People en Español, hay versiones de que sus equipos ya están explorando ideas para trabajar juntas.

Sin embargo, Cazzu ha sido clara al respecto: en una entrevista durante su visita pasada al país, durante sus presentaciones en México, desmintió que ya las dos hayan trabajado en algo concreto y dijo que no tenía "la suerte de conocerla todavía".

