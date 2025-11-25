Brigitte Bardot, De Nuevo al Hospital: ¿Qué Problema de Salud Aqueja a la Leyenda del Cine?

Brigitte Bardot fue hospitalizada de nueva cuenta en Toulon, semanas después de su último ingreso. La actriz y activista por los derechos de los animales lleva varios días en el centro médico, según informó el diario regional francés Var Matin. La emisora de radio francesa ICI Provence agregó que ha estado internada durante varios días en el Hospital Saint-Jean.

Esta es la segunda vez de este otoño de 2025 que la protagonista de Colinot, el seductor abandona La Madrague, la propiedad que la actriz tiene en Saint-Tropez, Francia.

La actriz de 91 años regresó al hospital Saint-Jean de Toulon en el que estuvo hospitalizada hace más de un mes. En aquella ocasión, se reportó que la nonagenaria había sido operada de una grave enfermedad, aunque no se especificó cuál. Posteriormente, la Fundación Brigitte Bardot informó que la actriz había sido hospitalizada brevemente para una cirugía menor, "que salió muy bien".

Bardot regresó a su hogar en La Madrague, después de dos semanas hospitalizada.

En aquella ocasión comenzaron a circular rumores en redes sociales que notificaban su muerte; una vez que Briggite Bardot pudo volver a casa a descansar y recuperarse, decidió tomar su cuenta de X para desmentir la información: "Estoy bien. No sé qué idiota empezó esta noticia falsa sobre mi fallecimiento esta noche, pero sepan que estoy bien y no tengo intención de morir", escribió.

¿Qué problema de salud aqueja a la leyenda del cine?

En 2023, Bardot también tuvo un par de ingresos al hospital. La primera fue en enero, en aquella ocasión debieron pasar varios meses para dar una declaración. En mayo, después de que se publicara una un titular sobre su "preocupante estado de salud, ella salió a confirmar que se encontraba muy bien.

La actriz tomó X para acabar con los rumores: "Quiero tranquilizar a todos. Estoy muy bien. La prensa le dio mucha importancia a un susto de salud que tuve en enero, y ahora todo se está exagerando". Tras su hospitalización por insuficiencia respiratoria, agregó no tener secuelas. puede leer y escribir”, declaró la Fundación, sin confirmar la salida de la estrella del hospital.

En julio siguiente circuló una noticia de que la mañana del 19 de julio de 2013, una ambulancia del departamento de bomberos local debió asistir a casa de Brigitte Bardot, debido a que presentaba dificultades respiratorias. En ese momento se informó que la diva del cine sufrió por las altas temperaturas que se vivieron en Francia. Su esposo, Bernard d’Ormale, confirmó que los médicos le dieron oxígeno y la mantuvieron en observación hasta que su pulso y su presión arterial se estabilizaron.

Era más fuerte de lo habitual pero no perdió el conocimiento. Llamémoslo un momento de ‘divagación respiratoria’. Como todas las personas de cierta edad, ella ya no aguanta más el calor. Pasa cuando uno tiene 88. No debe hacer esfuerzos innecesarios.

Bardot fue criticada durante la pandemia del Covid-19, por su postura antivacunas. Bardot rechazó la vacunación al mencionar: "Incluso cuando viajé a África me negué a vacunarme contra la fiebre amarilla. Mi médico en ese momento me escribió un certificado falso. Me fui y volví en buena forma", reconoció. En aquel momento tenía 87 años, y agregó que también presentaba doble artrosis de cadera, lo que la obligaba a caminar con muletas.

Brigitte Bardot nació en Francia, en 1934, y comenzó su carrera como actriz en 1952, a los 18 años. Obtuvo el reconocimiento internacional gracias a su papel en la cinta Y Dios Creó a la Mujer. También actuó en musicales y grabó canciones en 1973. Se ha casado cuatro veces; con su actual esposo, Bernard d'Ormale, contrajo matrimonio en 1992. Se retiró de la actuación en la década de los 70

