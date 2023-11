BTS Anuncia Estreno de la Docuserie 'Monuments: Beyond the Star'

Tras dos años de colaboración entre la plataforma de streaming Disney+ y HYBE, compañía que representa a algunas de las principales figuras del k-pop como Tomorrow X Together, Enhypen, Seventeen y BTS, fue confirmado que finalmente llegará la docuserie protagonizada por esta última boy band: Monuments: Beyond the star.

Esta nueva serie llegará a la plataforma el próximo 20 de diciembre, y de acuerdo con la información oficial, cada miércoles serán liberados dos nuevos episodios.

Se espera que esta nueva docuserie abarque los 10 años de trayectoria de la agrupación conformada por Jin, SUGA, RM, J-Hope, Jimin, V y Jungkook; además, también contará con entrevistas y material exclusivo para que los Armys de todo el mundo, como se le denomina a los seguidores de la agrupación, puedan disfrutar.

Noticia relacionada: Llega a México Hybe, Agencia Detrás del Éxito de BTS

Esta no es la primera producción que Disney+ estrena sobre BTS, pues previamente fue lanzado el concierto BTS: Permission to dance on stage.

Historias recomendadas:

Con información de N+

OAGL