Cae Pantalla en Pleno Concierto Sinfónico del TRI en el Auditorio Nacional

Una pantalla del Auditorio Nacional se desprendió durante el concierto sinfónico del TRI la noche de hoy domingo 12 de octubre.

El concierto fue detenido cuando el grupo apenas había interpretado una canción.

SE CAE PANTALLA EN ESCENARIO DE @eltridemexico EN @AuditorioMx



Alex Lora solo cantó una rola. Se reventaron las cadenas, se zafó la estructura y el concierto paró.

La pantalla estuvo a punto de caer sobre los músicos, pero afortunadamente no se reportaron heridos.

Debido al incidente, el recinto recibió chiflidos y gritos del público.

"Nunca pasan esta mam... más que cuando toca el TRI", expresó Alex Lora, vocalista del TRI, sorprendido, ante sus fans.

El personal del Auditorio Nacional informó que el concierto podría reanudarse en 20 minutos, pero faltaría el visto bueno del personal de Protección Civil, informó la reportera Itzel Alanís en sus redes.

Asi se ve la pantalla que colapsó parcialmente durante el concierto de @eltridemexico



La producción informa que en 20 minutos podrían reanudar el evento, pero falta la autorización de protección civil

El concierto estaba programado para celebrar el aniversario número 40 del primer álbum de la banda de rock mexicana.

Se preveía que el show terminara antes de las 10 de la noche, pero después del incidente no está claro si el concierto continuará o será suspendido.

Información en desarrollo...

