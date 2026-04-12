Camión Involucrado en Fuerte Choque en Valle de Bravo Pertenece al Conjunto Primavera

El camión que se vio involucrado en un choque múltiple este domingo en la zona de Barrio de Guadalupe, en Valle de Bravo, en el Estado de México, pertenece al Conjunto Primavera.

La unidad en la que viajaba la agrupación sufrió un aparatoso accidente luego de quedarse sin frenos durante un descenso. El Conjunto Primavera se dirigía a una presentación en Michoacán, misma que no se suspendió, puesto que los integrantes y el staff se encuentran bien.

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Todos bien

A través de un video publicado en redes sociales, el Conjunto Primavera informó que todos los integrantes y su equipo de trabajo se encuentra bien después del accidente. No hay víctimas mortales ni personas lesionadas.

“Solo para comunicarles que todo el staff se encuentra bien, no hay fallecidos, solo hay pérdidas materiales y vamos para adelante”, señaló la agrupación en su mensaje.

Choque múltiple

Sin embargo, el autobús se impactó contra varios vehículos y varias personas tuvieron que recibir servicios de emergencia y ser trasladadas a hospitales para su valoración.

La circulación se vio profundamente afectada mientras lo cuerpos de emergencia valoraban a los heridos y se retiraban los vehículos afectados de la zona.

La presidenta municipal, Michelle Núñez, confirmó también que no hubo personas fallecidas y solo se registraron heridos y daños materiales.

Conjunto Primavera es una agrupación de música regional mexicana especializada en el género norteño-sax y originaria de Ojinaga, Chih. En las décadas de 1990 y 2000 fue el grupo más popular e influyente del género.

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