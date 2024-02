Carmen Salinas: Conoce la lujosa mansión en la que vivía

Carmen Salinas y su trayectoria

No hay duda de quese convirtió en uno de los personajes del espectáculo más conocidos y queridos tanto por chicos como por grandes gracias a su participación en infinidad de telenovelas, películas y obras de teatro.Debido a ello y a su carrera política, la actriz y productora logró acumular una fortuna valuada en alrededor de 20 millones de dólares, de acuerdo con el sitio Celebrity Neth Worth, la cual le permitía llevar una vida de lujos .Por lo que Carmen Salinas no dudó en destinar gran parte de su dinero para adquirir una hermosa y millonaria mansión en la CDMX que se ajustara a sus necesidades y por supuesto fuera acorde con el nivel de vida que llevaba.Y aunque la propiedad es muy lujosa, esto nunca fue impedimento para que Carmen por medio de su canal de Youtube le diera a todos sus seguidores un tour por su mansión.Gracias a ese video es que pudimos conocer por dentro el que sería el hogar de la ex diputada federal hasta el final de sus días.La hermosa vivienda estaba decorada en tonos blancos, muebles elegantes en cada rincón y por supuesto objetos decorativos valuados en cuantiosas sumas de dinero.https://twitter.com/Foro_TV/status/1469738927233847301Carmen inclusive confesó que algunas de las piezas que adornan su hogar eran en realidad verdaderas reliquias que decidió guardar entre sus objetos valiosos.A lo largo del recorrido por su mansión se pueden observar vestigios de la multifacética carrera que durante 50 décadas Carmelita Salinas desempeño, pues cuadros, reconocimientos y pinturas de su trayectoria cuelgan en sus paredes.Su primer papel para la pantalla chica lo consiguió en 1964 tiempo en el que interpretó el papel de “Cuca” en la telenovela “La vecindad” producida por el director Ernesto Alonso.A partir de ese momento, la carrera de Carmen Salinas no hizo más que crecer como la espuma, llevándola inclusive a incursionar en el cine de ficheras en la década de los 70´s, cuando para la película “Bellas de noche” interpretó el papel de la “Corcholata”, personaje que la acompañaría por el resto de su vida.La carrera de la actriz trascendió fronteras hasta llegar a Estados Unidos, donde logró participar en producciones hechas en Hollywood como lo fue “Man On Fire” o “Hombre en Llamas” compartiendo créditos con Denzel Washington, Christopher Walken y Mickey Rourke.https://www.youtube.com/watch?v=H-Wdqzr0m0g