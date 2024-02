David Fincher, director y productor estadounidense, recibirá el César de Honor de 2023 en una ceremonia que se llevará a cabo el 24 de febrero.

La Academia de los César destacó en un comunicado:

Nos sorprendió con 'Seven', nos mantuvo en suspense con 'The Game' y nos volvió a sacudir con 'Fight Club'. Con 'Zodiac', 'The Social Network', 'Gone Girl', su mayor éxito en el cine; o incluso 'Mank', rompió sus códigos habituales y recibió elogios de la prensa internacional