AC/DC Anuncia Concierto en México: ¿Cuándo y Dónde Será?

Después de más de una década de espera, AC/DC confirma su regreso a México como parte de su esperada gira “Power Up Tour 2026”, con la que la legendaria banda australiana vuelve a los escenarios para celebrar su legado de más de 50 años en el rock.

¿Cuándo y dónde será el concierto de AC/DC en México 2026?

La cita será el 7 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México. El recinto —anteriormente conocido como Foro Sol— será testigo de una noche eléctrica en la que Angus Young, Brian Johnson y compañía harán vibrar a miles de fans con clásicos como "Highway to Hell", "Back in Black", "Thunderstruck" y "You Shook Me All Night Long".

Esta presentación forma parte la visita por Latinoamérica de la gira mundial “Power Up Tour”, inspirada en su más reciente álbum Power Up (2020), un homenaje al fallecido Malcolm Young, cofundador del grupo.

Preventa y venta general de boletos

La preventa se realizará el 6 de noviembre de 2025, mientras que la venta general se abrirá al público el 7 de noviembre de 2025, a partir de las 10:00 a.m. (hora de México).

Se espera una alta demanda, ya que la última vez que AC/DC se presentó en el país fue en 2009, durante su gira Black Ice Tour, cuando llenaron el entonces Foro Sol con un espectáculo inolvidable.

Precios estimados de los boletos

Aunque los precios oficiales aún no han sido confirmados, algunas estimaciones consideran que los boletos podrían tener costos desde aproximadamente $1,500 MXN hasta $10,000 MXN o más, dependiendo de la zona.

Las secciones VIP y Platino serían las más costosas, mientras que las áreas General y Gradas ofrecerían opciones más accesibles para los fanáticos.

AC/DC y su historia con México

El regreso de AC/DC a territorio mexicano representa un evento histórico. Su última presentación, en noviembre de 2009, marcó su primera visita al país y dejó una huella imborrable entre los asistentes. Aquel concierto reunió a más de 60,000 personas que cantaron a todo pulmón los himnos del grupo, convirtiéndose en uno de los shows de rock más recordados de la década.

Con su regreso en 2026, AC/DC no solo celebra el legado de una de las bandas más influyentes de la historia, sino también el reencuentro con un público mexicano que lleva 15 años esperando volver a verlos en vivo.

