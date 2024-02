En Monterrey, Nuevo León, desconocidos quemaron el auto de un hombre dedicado a la reventa de boletos para distintos espectáculos y conciertos, entre ellos el del cantante de reggaetón, Bad Bunny.

El individuo colaboraba con una mujer que trabaja en la Arena Monterrey y lo contrató para la venta de boletos no oficiales.

Desde la semana pasada comenzó a recibir amenazas porque lo señalaron de vender boletos falsos.

Con los días las amenazas fueron subiendo de tono.

Primero le poncharon las llantas de su vehículo y esta madrugada su auto fue incendiado por desconocidos que le lanzaron una bomba molotov.

El joven decidió no interponer denuncias por amenazas y por el ataque al coche, que dijo, es de su hermano.

Podrían ser más de mil personas las estafadas

Reconoció que podrían ser más de mil personas las afectadas que compraron las entradas, no solo para el evento del cantante puertorriqueño, sino también para otros eventos.

"Vendimos para muchísimos conciertos, todo siempre fue legimo, no tuvimos ningún problema. El 18, 19 de noviembre me comentaron que hubo una persona que desapareció con millones de pesos de un grupo de señoritas afectadas del concierto de Harry, y Adriana me argumentó que la Arena Monterrey se había protegido, me argumentó un día después, que la Arena se había protegido y cancelado todo los codigos QR, pero que me iba a reembolsar peso a peso. Es importante señalar que como consecuencia de esta situación Adriana no se ha presentado a laborar o desconozco si la despidieron, el problema es que existen unos códigos QR para el evento de Bad Bunny que también vendimos, y que por consecuencia, anticipamos, que vamos a quedar mal porque no creo que responda ella, ya que no está yendo a laborar", aseguró el acusado de vender boletos falsos.

El hombre reconoció que cometió un error y asumirá su responsabilidad

"La gente está desesperada porque quiere su dinero, Adriana cobró el 70 por ciento del valor de los boletos, yo se los compraba a ella en tres mil y yo los vendía en cuatro mil 500. Estoy en la mejor disposición de responder por lo que a mí me toca", dijo el acusado de vender boletos falsos.



Las autoridades, por su parte, iniciaron una investigación por el ataque, así como por los señalamientos de la venta de boletos falsos.

Con información de Raymundo Elizalde

HAVJ