Deftones Ofrecerá Show en Solitario en México para 2026: ¿Cuándo y Dónde Será?

Deftones volverá a la Ciudad de México para presentarse en solitario tras su paso por el Pal Norte 2026. La banda estadounidense confirmó los rumores que circulaban en redes sociales, luego de que el 5 de noviembre pasado fuera nombrado como uno de los headliners del cartel del festival regiomontano, que también incluye a Tyler The Creator, Guns N’ Roses y Killers.

Después de su presentarse en festivales al interior de la república, la banda anunció que ofrecerá un concierto en solitario en nuestro país, luego de más de 10 años sin presentarse en la ciudad de México. Su última visita a la capital mexicana fue durante septiembre de 2014.

Deftones volverá a la Ciudad de México en 2026

Después de su participación en el Corona Capital y de su anuncio como parte del cartel del Pal Norte, la agrupación liderada por Chino Moreno adelantó que la fecha formará parte de su gira mundial, con la que promocionarán su nuevo material de estudio: Private Music que se lanzó el 22 de agosto pasado

De acuerdo con los organizadores, la sede del concierto de Deftones será en el Palacio de los Deportes, y llegarán el próximo 29 de marzo de 2026.

Quiénes son Deftones

Con más de tres décadas de carrera, Deftones se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del metal alternativo, con discos emblemáticos como White Pony y Diamond Eyes. Este año presentaron su décimo álbum de estudio. Su regreso a México promete ser uno de los eventos más esperados del calendario musical de 2026.

