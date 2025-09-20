Concierto Gratis de Bad Bunny: ¿A Qué Hora y Cómo Puedo Verlo en Vivo?

Bad Bunny ofrecerá un concierto gratis y en vivo, esto como parte de su tour "No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”.

El que será el último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, lo podrás ver gratis vía streaming a través de Twitch.

Luego de 30 conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot, con esta última presentación cierra su residencia en Puerto Rico para continuar con su gira alrededor del mundo, que incluye Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros el 10 y 11 de diciembre de 2025.

¿A qué hora es el concierto gratis de Bad Bunny?

El concierto gratis de Bad Bunny se podrá ver a partir de las 6:30 p.m. hora de Ciudad de México, 9:30 p.m. hora de Buenos Aires de hoy sábado 20 de septiembre y no importa dónde estés, ya que podrás verlo gratis en Twitch.

Lo único que necesitas es tener una cuenta de Twitch, lo cual también es gratis.

¿Cómo crear una cuenta gratis en Twitch para ver el concierto gratis de Bad Bunny?

Para ello, debes entrar al sitio de twitch.tv o descargar la aplicación en tu celular o dispositivo móvil y dar click en el botón "Registrarse".

Ahora deberás elegir un nombre de usuario que esté disponible además de una contraseña. Poner tu número de teléfono para verificar tu cuenta y tu fecha de nacimiento, ya que debes tener al menos 13 años para poder tener la cuenta en la plataforma y ver gratis el concierto de Bad Bunny.

