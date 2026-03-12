Morrissey Cancela Concierto en Valencia, España... Porque No lo Dejaron Dormir

Morrissey volvió a citar una excusa muy extraña para cancelar un concierto, ahora en España.

El cantante británico canceló el concierto que tenía programado este jueves en Valencia, en España, debido a que no pudo dormir por el ruido de la ciudad, que se prepara para celebrar la tradicional fiesta de Las Fallas de Valencia.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en la página oficial del exlíder de The Smiths, donde se explicó que el artista llegó a la ciudad tras un largo viaje por carretera desde Milán, en Italia, pero no logró descansar por el intenso ambiente festivo.

Morrissey es Sacado del Escenario por Irrupción de Fanáticos

¿Qué dijo Morrissey sobre su noche sin dormir?

Según el mensaje, el músico arribó a su hotel en Valencia la noche del miércoles tras dos días de viaje. Sin embargo, el ruido del festival, la música tecno a alto volumen y los anuncios por megafonía le impidieron dormir.

“El ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía dejaron a Morrissey en un estado catatónico”, señala el comunicado.

El ruido de las Fallas impidió el descanso del cantante

La cancelación ocurre justo cuando Valencia vive los preparativos de sus fiestas más emblemáticas. Durante Las Fallas de Valencia se realizan diariamente las famosas mascletàs, espectáculos pirotécnicos caracterizados por explosiones muy potentes que generan un gran impacto sonoro en toda la ciudad.

De acuerdo con el equipo del cantante, estas celebraciones hicieron imposible que el artista pudiera descansar antes del espectáculo.

El comunicado aclara que el evento no se cancela por decisión artística, sino porque “las circunstancias lo hacen imposible”.

El concierto tenía entradas agotadas

El show iba a realizarse ante unas 1,500 personas en un auditorio de Valencia, cuyas entradas se agotaron en cuestión de minutos cuando salieron a la venta hace meses.

Además, se trataba de un concierto especial: sería la primera presentación de Morrissey en Valencia en más de 40 años de carrera.

El espectáculo también marcaría el inicio de su gira española para presentar su nuevo álbum, Make-up Is a Lie.

Por ahora, la promotora del evento no ha anunciado si el concierto será reprogramado o si habrá algún tipo de compensación para quienes compraron boletos.

La gira por Europa sigue

La cancelación en Valencia sería la primera suspensión dentro de la actual gira europea del cantante. En las últimas semanas, Morrissey ya se ha presentado en países como Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suiza e Italia.

Su último concierto tuvo lugar el pasado lunes en Milán.

Si todo marcha según lo previsto, el tour continuará en los próximos días con presentaciones en otras ciudades españolas como Zaragoza y Sevilla.

