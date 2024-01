Cristian Castro Reclama a Luis Miguel y También le Pide que Conviva con los Mortales

La 'rivalidad' entre los cantantes Cristian Castro y Luis Miguel recobró fuerza tras una polémica entrevista que el hijo de Verónica Castro concedió en Argentina, donde vive desde algún tiempo.

Y es que el llamado 'Gallito Feliz' le reclamó a 'Luismi' que lo haya mencionado en la serie autobiográfica pues 'me dejó re mal'.

Me saca en su serie. Saca un capítulo entero de Cristian y no es para decirme. Me hace quedar re mal. Yo soy su soldado, de su equipo. Le dije a Daisy (Fuentes), te vas con Luismi,si te extraña, te vas mañana