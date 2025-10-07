Cruz Martínez Opinó Sobre El Nuevo Romance de Alicia Villarreal: ¿Qué Dijo?

Cruz Martínez y Alicia Villarreal han protagonizado algunos titulares después de que la cantante hiciera la señal de auxilio al final de uno de sus conciertos en febrero de 2025 en Michoacán, dando a entender que había sufrido violencia por parte de Martínez.

Después de esta denuncia pública, Villarreal acudió a los tribunales para denunciar legalmente a Cruz Martínez por violencia familiar y robo.

Ahora, la prensa le preguntó a Cruz su opinión sobre el nuevo noviazgo de Alicia Villarreal con el influencer Cibad Hernández.

La sorprendente respuesta de Cruz Martínez fue:

Yo lo que opino es que paren de enfocarse en su vida personal. Regrésenle a ella lo que ella les ha dado a ustedes tantos años: su música.

En otra entrevista, una reportera le señaló al exintegrante de Kumbia Kings que nunca habían visto a Alicia Villarreal mostrando una relación amorosa tan abiertamente, a lo que el intérprete respondió:

“Pues ni conmigo en 25 años casi, pero no pasa nada, o sea, repito: ella es una persona que desde muy chiquita, niña, se ha dedicado a ustedes y a su público, si se quiere ahí de repente regresar a los 15 años, es entendible, es válido”.

