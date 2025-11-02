Video de Héctor Terrones Revela que Murió en una Casa de Adultos Mayores

Héctor Terrones, el famoso diseñador de celebridades como Lupita Jones, Bárbara Mori y Monserrat Olivier, murió a los 58 años de edad, así lo dio a conocer Beatriz Calles, directora de Fashion Week.

Héctor Terrones falleció de un infarto fulminante, de acuerdo con un comunicado enviado a los medios por Álex Rubí, relacionista público de Terrones.

Celebridades reaccionan a la muerte de Héctor Terrones

Diversas celebridades lamentaron la partida de Terrones a través de redes sociales.

"Estrañaremos tu chispa y tus ocurrencias. Un abrazo al cielo", escribió Arleth Pacheco. "No lo puedo creer. Descansa en paz y vuela muy alto querido Héctor", dijo Sofía Villalobos.

Héctor Terrones fue un diseñador de moda, nacido en la Ciudad de México. Estudió en la Universidad Jannette Klein, y tras sus más de 30 años de trayectoria en la industria ha sido reconocido por sus creaciones enérgicas y por el uso de elementos victorianos como el corsé.

Su marca Héctor Terrones nació en 1995; además de sus diseños, ha creado accesorios y zapatos . En 2012, celebró 25 años de trayectoria con un desfile de clausura en la Fashion Week de Costa Rica, en donde presentó su colección HT Legacy, un homenaje a 25 musas históricas.

Un video revela que Héctor Terrones vivía en una casa de adultos mayores

El reportero Omar Argueta publicó un video en su cuenta de Facebook que el propio Terrones habría subido a sus redes, donde el diseñador menciona que vive en una casa de adultos mayores.

"Héctor Terrones vivió en una casa de adultos mayores los últimos días de su vida; murió a causa de un infarto. Este video fue horas antes de su muerte", señaló.

