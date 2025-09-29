7 Datos que Debes Saber de 'Camina o Muere', la Nueva Adaptación de Stephen King al Cine

La película Camina o muere (Long Walk en inglés) está dando mucho de qué hablar desde su estreno. Se trata de una película distópica inspirada en la novela homónima que Stephen King escribió en 1979.

El propio King, autor de la novela, reconoció que hay una escena de la película que incluso le quitó el sueño.

Y para entender por qué ha causado tanto revuelo te contamos 7 cosas que tal vez te interese saber antes de ver Camina o muere.

Te puede interesar: 'No nos moverán': Esta es la película que representará a México en los Oscar y en los Goya

¿De qué trata la película Camina o muere?

Camina o muere es una muy esperada adaptación de la novela de Stephen King que relata un futuro distópico en el que Estados Unidos se encuentra bajo un régimen militar de la posguerra.

En este contexto, 50 adolescentes son elegidos para participar en una especie de concurso donde todos deben caminar sin descanso a una velocidad mínima de 5 kilómetros por hora.

Si se detienen o reducen el ritmo son susceptibles a advertencias y llamadas de atención, pero sólo tienen tres oportunidades para hacerlo, porque después de la tercera se enfrentarán a una ejecución inminente por parte de los militares que vigilan el camino.

La idea es que sólo uno de los chicos quede en pie para ser acreedor a un premio.

"Fue Muy Bonito": Guillermo del Toro Reacciona a Ovaciones en Festival de Cine de Venecia

¿Cuándo se estrena Camina o muere?

La película se estrenó en cines mexicanos el 25 de septiembre de 2025.

¿Qué opina la crítica de Camina o muere?

El consenso de críticos de Rotten Tomatoes señala que "las conmovedoras actuaciones de Cooper Hoffman y David Johnsson aportan mucho corazón al cuento distópico de Stephen King, haciendo de Camina o Muere un calvario de vida o muerte para sus personajes, pero un viaje fascinante para el público.

"Lo que hace que funcione es que, como toda la mejor ciencia ficción distópica, parece resonar con el mundo moderno", opinó Mark Kermode, uno de los top critics de Rotten Tomatoes.

"Es una obra de terror bellamente elaborada, una que asfixia, que inquieta y se niega a dejar ir. Su arte aumenta su alegoría, haciendo que los temas políticos golpeen aún más", escribió Stephanie Malone, de Morbidly Beautiful.

"Mike Flanagan había dicho en una entrevista a principios de este año que Camina o Muere iba a ser "imposible" de adaptar. Francis Lawrence ha hecho posible lo imposible con esta adaptación sombría e increíblemente brutal que me puso nervioso por todos y cada uno de los caminantes", consideró el crítico Connor Petrey.

¿Cuál es la calificación de Camina o Muere en Rotten Tomatoes?

La cinta, llamada The Long Walk en inglés, tiene un 88% de aprobación por parte de la crítica, con un total de 263 reseñas, y 85% de aprobación por parte de la audiencia con más de 2 mil 500 opiniones calificadas.

¿Camina o Muere tiene escena postcréditos?

The Long Walk o Camina o Muere no cuenta con escena postcréditos, tampoco tiene alguna escena en medio de los créditos. El final es el final.

¿Cuál es la clasificación de Camina o Muere?

La clasificación de Camina o muere es, en Argentina y Colombia P-16, es decir, que es apta para personas de 16 años en adelante, mientras que en los cines de México aparece como C, es decir, para mayores de 18 años.

El cast de Camina o muere

La crítica ha elogiado la actuación del cast de la película, pero quiénes más se han llevado las palmas son el director, Francis Lawrence, quien también es responsable de la saga de Los Juegos del Hambre; y el guionista JT Mollner.

Este es el elenco de Camina o Muere:

Cooper Hoffman como Raymond Garraty

David Jonsson como Peter McVries

Garrett Wareing como Billy Stebbins

Tut Nyuot como Arthur Baker

Charlie Plummer como Gary Barkovitch

Ben Wang como Hank Olson

Jordan Gonzalez como Richard Harkness

Joshua Odjick como Collie Parker

Mark Hamill como el Mayor

Roman Griffin Davis como Thomas Curley

Judy Greer como Ginnie Garraty, madre de Ray

Josh Hamilton como William Garraty, el padre de Raymond, que murió

Noah de Mel como Ewing

Daymon Wrightly como Rank

Jack Giffin como Ronald

Thamela Mpumlwana como Pearson

Keenan Lehmann como Larson

Dale Neri como Percy Grimes

Teagan Stark como Patrick Smith

Esperamos que estos datos te hayan servido para prepararte antes de ver esta película esperada por muchos y aclamada por la crítica.

Historias recomendadas:

JK Rowling Atacó a Emma Watson por Defender los Derechos de las Personas Trans: ¿Qué le Dijo?

¿Cuánto Cobrará Bad Bunny por Presentarse en el Show del Super Bowl LX 2026?