DiCaprio Pide Fin a Tala en Australia para Salvar a Loro Migrador

Leonardo DiCaprio pidió en su cuenta de Instagram frenar la tala de árboles de los bosques autóctonos en Australia para salvar al loro migrador, especie amenazada de la que se estiman solo quedan en estado salvaje, de 750 a 1000 ejemplares.

En su cuenta de Instagram, donde el actor estadounidense cuenta con más de 62 millones de seguidores, publicó el siguiente mensaje:

Se calcula que solo quedan 750 loros migradores, pero la destrucción forestal ha continuado en sus únicos lugares de cría en el este de Tasmania

El también activista ambiental, informó que ecologistas de la Fundación Bob Brown lograron una orden judicial para frenar la tala de árboles de manera provisional donde esta especie anida en Tasmania, en el sureste de Australia, y pidió que esta restricción sea permanente.

Loro migrador, especie en peligro de extinción

De acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el loro migrador, de nombre científico Lathamus discolor, está considerado en peligro crítico de extinción.

Este pequeño perico se caracteriza por tener un plumaje en su mayoría verde, una mancha roja en torno al pico y alas largas y apuntadas.

Según el informe El plan de acción para las aves australianas, publicado por la agencia australiana científica CSIRO, quedan actualmente en estado salvaje entre 750 y 1000 ejemplares amenazados por la pérdida de su hábitat por la explotación forestal, agricultura y desarrollo urbano.

En su mensaje, el actor de películas como Titanic, The Revenant o The Wolf of Street recordó al gobierno de Australia que ha prometido evitar más extinciones en su país.

Y concluyó:

La única forma de proteger al loro migrador, y a cientos de otras especies forestales australianas amenazadas, es acabar con la tala de árboles en toda Australia y Tasmania

