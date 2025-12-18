Digger: De Qué Trata, Cuándo Se Estrena, Trailer y Todo sobre la Nueva Película de Iñárritu

La dupla más inesperada del cine, el cuatro veces ganador del Óscar, Alejandro González Iñárritu, y la superestrella de Hollywood, Tom Cruise, vuelve a encender la conversación cinematográfica con las primeras imágenes de Digger, su próxima película que ha generado expectación global desde que se anunció el proyecto.

Te contamos lo que sabemos sobre ella.

¿De qué trata “Digger”?

Digger ha sido descrita oficialmente como “una comedia de proporciones catastróficas”, un tono distinto a lo que suele asociarse con Iñárritu, conocido por dramas intensos como Birdman o The Revenant.

Aunque los detalles específicos de la historia se mantienen bajo reserva, el adelanto oficial y la sinopsis publicada por distribuidores apunta a lo siguiente:

Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un hombre extremadamente poderoso que emprende una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que un desastre que él mismo provocó destruya el mundo.

El tono se describe como salvaje, oscuro, frenético y profundamente satírico, combinando humor, catástrofe y una mirada crítica al poder y la ambición humana.

Iñárritu coescribió el guion junto con Sabina Berman, Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone, un equipo creativo con el que ya ha trabajado previamente en proyectos premiados.

El reparto de Digger

Digger reúne a un elenco internacional de primera línea que incluye:

Tom Cruise como protagonista, en un papel muy distinto a sus icónicos personajes de acción.

Sandra Hüller

Jesse Plemons

Riz Ahmed

Emma D’Arcy

John Goodman

Michael Stuhlbarg

Sophie Wilde

Robert John Burke

Burn Gorman

Este reparto diverso sugiere que la película explorará personajes y dinámicas más amplias, tanto cómicas como dramáticas, dentro de una trama de tono surrealista y apocalíptico.

¿Cuándo se Estrena Digger en México?

La película se estrenará en cines el 2 de octubre de 2026, distribuida por Warner Bros. Pictures y producida por Legendary Pictures junto al propio Iñárritu y Tom Cruise como productores.

La fecha posiciona a Digger dentro de la temporada de premios y festivales de cine; se especula que podría tener presencia en eventos como el Festival de Cine de Venecia.

Trailer de Digger

El avance muestra a Cruise bailando con una pala en la mano, justo bajo el tagline “A comedy of catastrophic proportions”.

Este primer vistazo sirve más como concepto visual que como narrativa tradicional, lo que ha encendido aún más la curiosidad de los cinéfilos y la comunidad crítica.

Digger estará en la conversación porque...

Representa varios hitos en la carrera de quienes están involucrados en ella:

Es la primera película escrita por Sabina Berman en 10 años, desde que escribió el guión de Macho (2016), cinta basada en su obra de teatro, Testosterona.

Es la primera película en inglés de Iñárritu desde The Revenant (2015), lo que marca su regreso al cine en lengua inglesa tras casi una década.

Para Tom Cruise, el papel supone una de sus pocas incursiones fuera del universo de acción que lo consolidó como ícono de Hollywood, apostando por una comedia desafiante.

El enfoque, una sátira sobre poder y supervivencia, sugiere que la película no solo busca entretener, sino también provocar una reflexión crítica desde un tono inesperado en estos creadores.

Historias recomendadas:

'Frankenstein', de Guillermo del Toro, Obtiene Seis Precandidaturas a los Óscar

Decisión Histórica: Los Premios Óscar comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029