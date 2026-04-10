Coachella 2026 En Vivo: Dónde Ver el Live Stream Desde México

El festival Coachella 2026 ya está en marcha y, aunque miles de fans se reúnen en el desierto de California, millones más pueden seguir cada presentación desde casa gracias a su transmisión oficial en línea.

Si estás en México y no quieres perderte a tus artistas favoritos, aquí te explicamos dónde ver el live stream y a qué hora conectarte.

¿Dónde ver Coachella 2026 en vivo desde México?

La transmisión oficial de Coachella 2026 está disponible gratis a través del canal de YouTube del festival, sin necesidad de suscripción.

Además, los fans pueden acceder a la experiencia completa mediante la app oficial de Coachella, que permite consultar horarios, ver shows en vivo y reproducir presentaciones destacadas.

El livestream incluye múltiples escenarios en simultáneo, por lo que puedes elegir qué artista ver en tiempo real o cambiar entre presentaciones según tus gustos.

Horarios de Coachella 2026 en México

Debido a la diferencia horaria con California, la transmisión comienza aproximadamente a las:

5:00 PM (hora del centro de México)

A partir de ese momento, los shows se transmiten de forma continua durante cada día del festival, que se realiza en dos fines de semana:

10 al 12 de abril

17 al 19 de abril

Algunos conciertos destacados suelen transmitirse por la noche en México, dependiendo del escenario.

¿Qué incluye el live stream de Coachella?

La edición 2026 ofrece una de las experiencias digitales más completas hasta ahora:

Transmisión de hasta siete escenarios en simultáneo

Señal en alta calidad (incluyendo 4K en algunos escenarios)

Opción de ver varios shows al mismo tiempo con modo multiview

Repeticiones y contenido 24/7 a través de Coachella TV

Con headliners como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, Coachella 2026 confirma su posición como uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

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