El Bogueto Desmiente que Camioneta en la que Murió Un Hombre Sea suya: Esto Dijo

El Bogueto está en el centro de los reflectores luego de que diversos medios reportaran que un hombre fue encontrado muerto dentro de una camioneta que presuntamente estaba registrada a nombre del reguetonero.

Los hechos ocurrieron en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, en una camioneta Suburban en la que presuntamente viajaban cuatro personas.

El hombre identificado como Manuel Alejandro M. habría disparado contra sí mismo según los reportes.

¿Qué dijo El Bogueto?

En sus redes sociales, la madrugada de este martes 7 de octubre, El Bogueto publicó un comunicado en el que se deslinda de los hechos y niega que la camioneta que estuvo implicada en el incidente sea de su propiedad.

"Es importante aclarar y deslindar a EL BOGUETO de los señalamientos que han circulado en notas periodísticas y redes sociales. En relación al lamentable suceso ocurrido en el municipio de Nezahualcóyotl", señala el comunicado.

También destacó que el reguetonero no se encontraba presente en el momento de los hechos.

"Las autoridades competentes mediante sus protocolos y procedimientos acudieron al lugar de los hechos a realizar sus diligencias e investigaciones, quienes determinaron la causa del terrible fallecimiento. En la cual no se generó relación alguna con Bogueto o sus familiares", señala el pronunciamiento.

También solicitaron a los medios verificar la información que se publica para "evitar imputaciones que puedan dañar la imagen de Bogueto.

¿Quién es el Bogueto?

Armando Toledo Rosas, conocido artísticamente como el Bogueto, es un rapero y reguetonero mexicano nacido en 1997 en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Antes de dedicarse a la música, intentó estudiar Derecho, administración de empresas, e incluso intentó ser policía, pero al final optó por la música.

Junto con El Malilla, Uzielito Mix, Bellakath y Yeri Mua se ha posicionado como uno de los representantes más populares del reguetón mexicano.

Historias recomendadas:

Omar García Harfuch Señala Ejecución en Muerte del Estilista Miguel de la Mora

Jennifer López y Ben Affleck Posan Juntos en Alfombra Roja Tras su Divorcio