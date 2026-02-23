Sara Maldonado, Ana Layevska y Valentino Lanús Celebran 25 Años de 'El Juego de la Vida'

A dos décadas y media del estreno de la telenovela El juego de la vida, la nostalgia se hizo presente entre sus protagonistas. Sara Maldonado, Ana Layevska y Valentino Lanús se reunieron para celebrar los 25 años de la telenovela juvenil que marcó a toda una generación.

El reencuentro, al que N+ asistió, tuvo lugar este fin de semana y fue compartido por los propios actores a través de sus redes sociales, donde publicaron imágenes y videos del momento.

En ellas se ve a los tres artistas sonriendo, abrazándose y recordando los tiempos de grabación, evidenciando que la complicidad y el cariño entre ellos permanecen intactos pese al paso del tiempo.

Susana González y Valentino Lanús Presentan ‘Tu Vida es Mi Vida’: los Detalles en Despierta

“Los años pasan… y el cariño y los recuerdos siguen intactos”, escribió Layevska junto a varias fotografías del encuentro, acompañado de etiquetas como #ElJuegoDeLaVida y #25AñosDeHistoria.

Maldonado también compartió emotivos mensajes agradeciendo a los fans por seguir acompañando la trama tantos años después y resaltando lo especial que fue volver a convivir con sus excompañeros de escena.

Durante el reencuentro, Lanús bromeó con sus colegas y recordó anécdotas de la producción.

Sara Maldonado le dijo a Layevska: “¡Qué suerte que este proyecto haya sido contigo y qué suerte volverte a encontrar!”.

El Juego de la Vida: Una telenovela que marcó a una generación

El juego de la vida, producida por Roberto Gómez Fernández para Televisa, se estrenó originalmente en 2001 y fue una de las telenovelas juveniles más populares de su época, con una historia centrada en la amistad, el amor y la pasión por el fútbol entre chicas en su último año de preparatoria.

La telenovela no solo consolidó las carreras de sus protagonistas, entre ellos Maldonado como Lorena Álvarez, Layevska como Paulina de la Mora y Lanús como Juan Carlos Domínguez, sino que también dejó una huella en la audiencia que aún la recuerda con cariño.

