‘El Mimoso’ Rechaza Acusaciones de Violencia por parte de su Esposa

Luis Antonio López, El Mimoso, uno de los cantantes más populares de la música de banda, reaccionó ante los duros señalamientos que su esposa, María Elena Delfín Valdez, hizo en su contra a través de redes sociales.

De acuerdo con la mujer, durante meses fue violentada física y emocionalmente por su marido.

Por su parte, el intérprete originario de la Sinaloa rechazó ser el causante de dichas agresiones, al señalar que nunca agrediría a una mujer:

Que Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta ni a ella ni a nadie en la vida, nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer