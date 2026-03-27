El Emotivo Discurso de Taylor Swift tras Ganar Premio a Artista del Año en iHeart Radio Awards

La noche de los iHeartRadio Music Awards 2026 estuvo marcada por uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia: el discurso de Taylor Swift al recibir el premio a Artista del Año.

La cantante fue presentada por la patinadora artística Alysa Liu, a quien Swift agradeció con especial emoción, reconociendo el impacto de su disciplina y talento.

Durante su intervención, la artista no solo celebró el reconocimiento, sino que compartió una reflexión íntima sobre sus inicios en la música, recordando que escribir canciones comenzó como un simple hobby.

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De hobby a carrera: el mensaje más personal de Taylor Swift

En su discurso, Swift destacó cómo su relación con la música evolucionó con el tiempo:

“No pensé que fuera una artista cuando empecé. Era un hobby… y luego se convirtió en aquello por lo que corría a casa después de la escuela”.

La cantante enfatizó la importancia de tener espacios privados para crear, lejos del escrutinio público, algo que, dijo, fue clave en su desarrollo artístico desde los 12 años.

Asimismo, lanzó una reflexión sobre el impacto de las redes sociales en las nuevas generaciones:

“Vivimos en un mundo donde hay retroalimentación inmediata todo el tiempo… todo lo que alimentas en internet, este intentará destruirlo”.

Un llamado a cuidar los sueños

Además de agradecer el premio, Swift aprovechó el momento para darle un consejo a sus seguidores: tomarse el tiempo para fallar, aprender y crecer sin presión externa.

“Dense tiempo para cometer errores. Dense tiempo para perfeccionar lo que hacen”, expresó ante una audiencia repleta de artistas y fans.

La intérprete también se mostró agradecida por haber podido transformar su pasión en una carrera consolidada:

“Gracias por permitirme convertir mi hobby en un amor, en una pasión, en un sueño, en una carrera”.

El discurso fue celebrado en internet por su sinceridad y vulnerabilidad.

Discurso completo de Taylor Swift en los iHeartRadio Music Awards 2026

“Quiero decir, antes que nada, que recibir este premio de Alysa [Liu]—tú me has dado muchísima felicidad, y también a todos los demás con tus presentaciones. Me inspiró mucho ver cuánta dedicación, trabajo, esfuerzo y amor tienes por lo que haces.

Recibir el premio a Artista del Año, que es—me encanta ser artista. Amo escribir canciones más que cualquier otra cosa en el mundo. Y al principio no pensaba que yo fuera una artista cuando empecé a hacerlo. Era un hobby. Era un hobby, y luego se convirtió en mi hobby favorito. Y después fue aquello por lo que, literalmente, corría a casa saliendo de la escuela. Era como: ‘No puedo esperar para volver a mi guitarra en mi cuarto y escribir una canción’.

Y solo quiero decir que, cuando tenía 12 años, tuve el privilegio de pasar miles de horas trabajando en mi oficio, practicando, cometiendo errores mediante prueba y error. Y todo eso ocurrió completamente fuera de la mirada de los demás, ¿sabes? Éramos solo yo y mi proceso.

Y ahora miro a este público y veo a tantas personas ambiciosas, increíbles, inteligentes, geniales, que tienen sueños. Vivimos en un mundo donde hay retroalimentación inmediata todo el tiempo. Recibes comentarios por todo lo que compartes con el mundo ahora. Todo lo que publicas recibe respuesta, ya sea buena o mala, o lo que sea.

Solo quiero decir que, si tuviera un deseo para ustedes, sería que puedan cuidar su hobby y su pasión en privado, entre ustedes y su oficio. Dense tiempo. Dense tiempo para cometer errores. Dense tiempo para perfeccionar lo que hacen.

Creo firmemente que todo lo que alimentas en tu mente, lo interioriza. Y todo lo que alimentas en internet, este intentará destruirlo. Y no quiero eso para sus sueños.

Así que gracias por permitirme convertir mi hobby en un amor, en una pasión, en un sueño, en una carrera. Gracias por dejarme tener esto durante tanto tiempo. Y les deseo lo mejor en todo lo que hagan. Muchas gracias por esta noche tan increíble, tan increíble.”

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