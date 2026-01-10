Fallece Bob Weir, Integrante Fundador de Grateful Dead, a los 78 años

Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la legendaria banda Grateful Dead, falleció este sábado 10 de enero, según informó su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con el mensaje, el músico murió rodeado de sus seres queridos a causa de un padecimiento pulmonar subyacente, luego de haber superado un cáncer. La familia detalló que Weir fue diagnosticado durante el verano, poco antes de presentarse en el Golden Gate Park de San Francisco, donde ofreció tres conciertos con motivo del 60.º aniversario de Grateful Dead.

En el comunicado, sus familiares destacaron la profunda reflexión que Bob Weir solía hacer sobre el legado de la banda, al asegurar que siempre creyó que su música trascendería el tiempo. “Imaginaba que las canciones durarían cientos de años”, señalaron.

Asimismo, la familia expresó su deseo de que ese legado continúe vivo entre las futuras generaciones de fanáticos, conocidos como Dead Heads. “Que ese sueño perdure en las futuras generaciones de Dead Heads. Y así lo despedimos como él nos despidió a tantos: con una despedida que no es un final, sino una bendición. Una recompensa por una vida que vale la pena vivir”, escribieron.

Historias recomendadas: