Del 15 al 18 de diciembre, Florida acogerá el festival The International Beatles On The Beach, en el que convergerán fanáticos del Cuarteto de Liverpool y bandas tributo.

El cartel lo encabeza Mickey Dolenz, quien fue baterista de la banda inglesa The Monkees y diversas agrupaciones de covers, como: Liverpool Live Orchestra; The Finnish Beatles y The Brazilian Beatles.

"Tenemos bandas Beatles volando aquí de todas partes del mundo. Hay Beatles brasileños, japoneses, finlandeses, israelíes o venezolanos", entre otros, señaló Daniel Hartwell, organizador del evento musical que se realizará en la ciudad de Delray Beach.

El encuentro musical se produce a más de 30 años de la separación The Beatles, integrada por Paul McCartney, Ringo Star, John Lennon y George Harrison, y en él estará Chris O'dell, uno de sus fans más aguerridos.

O´dell estuvo en los coros de la canción Hey Jude y en los estudios de grabación cuando se produjo el disco Abbey Road. Además de su presencia, durante The International Beatles On The Beach habrán proyecciones de películas, fiestas en yates o paseos en bicicleta denominados Beatles Bike, por lo que los asistentes podrán acudir disfrazados de su beatle favorito.

"Es algo multigeneracional y realmente siento que dentro de 200 años estaremos escuchando a Beethoven y los Beatles", señaló Hartwell al canal WPTV, e insistió en que se trata de una explosión de "beatlemanía" en la que los visitantes encontrarán a muchos vestidos de Sergeant Pepper's o Yellow Submarine.



Paul McCartney Aprueba Cover



Aunque a lo largo del tiempo la música del Fab Four ha sobrevivido y despertado pasiones entre los fans, pocos “covers” han sido del agrado de los sobrevivientes.

Recientemente Paul McCartney calificó de “alucinante” un remake de With a Little Help from My Friends, grabado en 1968 por Joe Cocker, contemporáneo de la banda originaria de Liverpool.

“Recuerdo que Cocker y Denny Cordell vinieron al estudio en Saville Row y me tocaron lo que habían grabado. Fue alucinante. Él convirtió totalmente la canción en un himno del soul y siempre le agradecí por haberlo hecho", comentó McCartney.

El festival, al que muchos acudirán disfrazados, intenta revivir el legado de una de las bandas más importantes de la historia. No solo por la música, sino por la influencia que tuvo en la generación de finales de los 60.

De ellos, el exeditor de la revista Rolling Stone, Robert Greenfield, señaló: “La gente sigue admirando a Picasso, los artistas que rompieron los límites de su época para llegar a algo que era único y original. La manera en que se trabajó para la construcción de la música popular, nadie será más revolucionario, más creativo y más distintivo como lo fueron The Beatles”.

Con información de EFE

MR