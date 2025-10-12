Captan a Justin Trudeau y Katy Perry Besándose en Yate California

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fueron captados en una romántica escena, lo que confirmaría que tienen una relación.

En las imágenes difundidas por Daily Mail, Katy Perry y Justin Trudeau aparecen abrazados y besándose a bordo de un yate que navegaba en la costa de Santa Bárbara, California.

Tras varias semanas de especulaciones en las redes sociales, las fotos son consideradas como una muestra de que existe un vínculo amoroso entre ambos, aunque hasta el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto.

¿Por qué relacionan amorosamente a Katy Perry y Justin Trudeau?

Los rumores sobre un romance entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron cuando fueron vistos mientras cenaban en el restaurante Le Violon, en Montreal, Canadá.

Perry se encontraba allí como parte de su gira The Lifetimes Tour, mientras que Trudeau asistió al concierto que la cantante ofreció el 30 de julio en el Bell Center, acompañado de su hija.

En imágenes que circularon en ese entonces, Katy Perry y Justin Trudeau despertaron sospechas de que tenían una relación.

La presunta relación amorosa entre Katy Perry y Justin Trudeau llega después de que ambos protagonizaron sonadas rupturas.

Katy Perry se separó de forma amistosa del actor Orlando Bloom en julio pasado, tras casi diez años de relación y una hija en común.

Mientras que Trudeau, en 2023, puso fin a su matrimonio con la periodista Sophie Grégoire, con quien, tras 18 años de relación, tuvo tres hijos.

