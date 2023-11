Horarios del Sábado Corona Capital: así Tocarán tus Bandas Favoritas el 18 de Noviembre

Estas cada día más cerca de ver a tus bandas favoritas en el Corona Capital, y si no quieres perderte ni un solo detalle de uno de los festivales más esperados del año, conoce con nosotros los detalles y horarios de cada presentación de este sábado 18 de noviembre, en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Después de una larga espera, las bandas y los horarios del Corona Capital fueron dados a conocer, y no es una exageración decir que este será uno de los mejores eventos para los amantes de la música, pues el lineup logró juntar a grandes artista, entre ellos The Cure, Blur, Pulp, Noel Gallagher, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Arcade Fire, The Hives, The Black Keys, Two Door Cinema Club, Hot Chip, Jungle, Metronomy, Parcels, Chromeo y muchos más.

Así que ya sabes, organiza bien tu agenda para este sábado 18 de noviembre, pues te espera uno de los tres días de maratón para disfrutar al máximo con tus bandas favoritas.

Corona Capital: horarios sábado 18 de noviembre

La Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez abrirá sus puertas en punto de las 13:00 horas y durante los tres días de música habrá cinco escenarios diferentes y para el segundo día este gran festival, las bandas más esperadas son: Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars y Fever Ray. Estos son los horarios:

Escenario Corona

Barns Courtney - 15:50 a 16:20 horas

The Lathums - 16:50 a 17:20 horas

Kasabian - 17:50 a 18:40 horas

Parcels - 19:20 a 20:20 horas

Jungle - 21:10 a 22:10 horas

Blur - 23:30 a 01:00 horas

Escenario Vans

Tessa Violet - 15:00 a 15:30 horas

Atarashii Gakko! - 16:00 a 16:30 horas

Black Kids - 17:00 a 17:40 horas

Kim Petras - 18:20 a 19:10 horas

Niall Horan - 20:10 a 21:10 horas

The Black Keys - 22:10 a 23:30 horas

Escenario Corona Cero

Olivia Dean - 15:20 a 15:50 horas

Nation of Language - 16:20 a 16:50 horas

Patrick Watson - 17:30 a 18:10 horas

Lauv - 18:50 a 19:50 horas

Metronomy - 20:40 a 21:40 horas

Thirty Seconds to Mars - 22:40 a 00:00 horas

Escenario Nivea

Noia - 15:50 a 16:20 horas

Billie Marten - 16:50 a 17:30 horas

Giant Rooks - 18:10 a 18:50 horas

Sueco - 19:50 a 20:40 horas

Dean Lewis - 21:40 a 22:40 horas

Escenario Viva Tent

Alice Ivy - 15:30 a 16:00 horas

Rebecca Black - 16:30 a 17:10 horas

Neil Frances - 17:40 a 18:20 horas

Kimbra - 18:50 a 19:40 horas

Chromeo - 18:10 a 21:10 horas

Fever Ray - 21:50 a 22:40 horas

Lamentamos decirte que hace un par de días se anunció que para el sábado 18 de noviembre se bajarían del cartel Ben Howard, JAWNY y Fletcher; sin embargo se anunciaron que otras bandas serían parte del festival este mismo día:

Chromeo

Sueco

NOIA

Mapa Corona Capital 2023

Además de las bandas existen diferentes puntos de reunión comunes como los baños, la zona de comida o la de recarga para que puedas abonar dinero a tu pulsera con la que realizarás tus compras dentro del festival.

También hay otros puntos de entretenimiento que te permitirán tener una mejor experiencia este día, como el Flatstock, que es una muestra de carteles de conciertos presentado por el American Poster Institute (API por sus siglas en inglés), y zonas especiales para que compres la mercancía oficial de tus bandas favoritas, entre muchos otros.

