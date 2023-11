Horarios del Viernes Corona Capital: así Tocarán tus Bandas Favoritas el 17 de Noviembre

Estamos a pocos días para disfrutar de uno de los festivales más grandes y esperados de México, hablamos del Corona Capital, por ello aquí te dejamos todo lo que necesitas saber para que armes tu itinerario de este viernes 17 de noviembre y así no te pierdas a ninguna de tus bandas favoritas, desde los horarios y los escenarios en los que tocarán.

El primero de tres días marca el inicio de una gran fiesta que se llevará a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, y concluirá hasta el 19 de noviembre.

Si todavía no tienes tus boletos te recordamos que aún hay disponibles, pero si ya estas más que preparado para asistir aquí te dejamos toda la información para que llenes tu agenda como mejor te convenga.

Corona Capital: horarios viernes 17 de noviembre

Durante los tres días de festival, habrá cinco escenarios diferentes, donde se presentarán las bandas y artistas. Se trata del Corona, Vans, Corona Cero, Nivea y Viva Tent.

Este día los artistas más esperados son Arcarde Fire, Pulp, Alanis Morissette y Hot Chip, por lo que se les otorgaron los horarios finales en los diferentes escenarios que prepara el festival, los cuales son:

Escenario Corona

Brooks Nielsen - 15:50 a 16:20 horas

Yard Act - 16:50 a 17:20 horas

The Walkmen - 18:00 a 18:40 horas

Two Door Cinema Club - 19:20 a 20:20 horas

The Hives - 21:10 a 22:10 horas

Arcade Fire - 23:30 a 01:10 horas

Escenario Vans

Belako - 15:00 a 15:30 horas

Automatic - 16:00 a 16:30 horas

Kennyhoopla - 17:00 a 17:40 horas

Fitz and the Tantrums - 18:20 a 19:10

Phoenix - 20:00 a 21:00 horas

Pulp - 22:10 a 23:30 horas

Escenario Corona Cero

Fenne Lily - 15:20 a 15:50 horas

Soccer Mommy - 16:20 a 16:50 horas

Mother Mother - 17:30 a 18:10 horas

Brittany Howard - 18:50 a 19:50 horas

Fleet Fokes - 20:40 a 21:40 horas

Alanis Morissette - 23:00 a 00:20 horas

Escenario Nivea

Hannah Storm - 14:50 a 15:20 horas

Claud - 15:50 a 16:20 horas

Caroline Rose - 16:50 a 17:30 horas

Muna - 18:10 a 18:50 horas

Alvvays - 19:50 a 20:40 horas

Unknown Mortal Orchestra - 21:40 a 23:00 horas

Escenario Viva Tent

Busty & The Bass - 15:30 a 16:00 horas

Orion Sum - 16:30 a 17:10 horas

Mild Minds - 17:40 a 18:20 horas

Sampa The Great - 18:50 a 19:40 horas

Boywithuke - 20:10 a 21:10 horas

Roosvelt - 21:40 a 22:40 horas

Hot Chip - 23:30 a 00:40 horas

Cabe destacar que los reclamos por horarios de cada presentación no se hicieron esperar, pues hay bandas empalmadas para disfrutar de las bandas, en suma el traslado de escenario a escenario.

Además, recordemos que seis bandas que ya estaban confirmadas para el festival cancelaron su presentación, por lo menos para el viernes 17 fue el anuncio de que Sofie Royer se bajaba del cartel.

Pero no todo fueron malas noticias, pues en ese mismo anuncio se dio a conocer que Busty and the Bass se sumaría al cartel.

¿Qué bandas cancelaron su presentación en el Corona Capital 2023?

Según el último anuncio, del viernes 10 de noviembre, un total de seis grupos anunciaron la cancelación de su presentación, las cuales fueron:

Viernes 17 de noviembre - Sofie Royer

Sábado 18 de noviembre - Ben Howard

Sábado 18 de noviembre - JAWNY

Sábado 18 de noviembre - Fletcher

Domingo 19 de noviembre - NF

Domingo 19 de noviembre - The Twilight Sad

Por suerte se sumaron ocho bandas más:

Viernes 17 de noviembre - Busty and the Bass

Sábado 18 de noviembre - Chromeo

Sábado 18 de noviembre - Sueco

Sábado 18 de noviembre - NOIA

Domingo 19 de noviembre - Suki Waterhouse

Domingo 19 de noviembre - Just Mustard

Domingo 19 de noviembre - Cassia

Domingo 19 de noviembre - Major Lazer

