Jennifer López Rompe el Silencio Sobre su Divorcio con Ben Affleck. Esto Fue lo que Dijo

Por primera vez desde que supimos la noticia, Jennifer López habló de su divorcio con Ben Affleck, y lo que dijo no dejó para nada bien parado al actor y director.

López acudió a una entrevista en el programa Sunday Morning de CBS News, donde le preguntaron sobre algunos aspectos de su vida privada, entre ellos su divorcio con Affleck.

¿Qué dijo JLo sobre su divorcio con Ben Affleck?

"Fue lo mejor que me pasó en la vida", dijo JLo, "porque me cambió… [quiero decir] No me cambió, me ayudó a crecer como necesitaba y a ser más consciente de mí misma.

“Soy una persona diferente ahora de lo que era el año pasado, hace un año y medio”, dijo la también actriz.

Además de hablar de su divorcio como punto de inflexión en su vida, JLo enfatizó que trabajar en la grabación de la película The Kiss of Spider Woman le sirvió como refugio durante sus mejores y peores momentos.

"Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, pero luego, en casa, no estaba tan bien. Y pensé: '¿Cómo puedo reconciliarme con esto?', pero lo superas", dijo la intérprete de Let's Get Loud.

La artista también reflexionó sobre la alegría de vivir y dijo que "hay que abrazar la vida y todo lo que te trae".

Te recomendamos: ¿Cuándo termina La Casa de los Famosos 2025?

Jennifer López y Ben Affleck hicieron pública su relación por primera vez en 2002 y se comprometieron, pero terminaron su compromiso en 2004.

Después, JLo se casó con Marc Anthony, con quien tiene a sus dos hijo: Max y Emme, mientras que Affleck se casó con Jennifer Garner y tuvo tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

Jennifer y Ben se volvieron a dar una oportunidad juntos en el amor en 2021 y se casaron en Las Vegas en julio de 2022, pero el amor no duró tanto, dos años después, López solicitó el divorcio en agosto de 2024.

Historias recomendadas:

Ángela Aguilar Presume Video en Nueva York tras Sufrir Abucheos en Concierto de Nodal

¿Qué dijo Lola Young después de desplomarse en el escenario de un festival en Nueva York?