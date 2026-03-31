¿Jorge D’Alessio y Marichelo en Crisis? Esto Es lo Que se Sabe de su Relación

El matrimonio entre Jorge D’Alessio y Marichelo está en el centro de los reflectores luego de que el músico hablara abiertamente sobre los rumores de una posible separación.

Aunque la pareja ha sido conocida por mantener una relación sólida durante años, recientes declaraciones apuntan a que atraviesan un momento complicado.

En entrevista con Televisa Espectáculos, el integrante de Matute confirmó que, efectivamente, su relación no está pasando por su mejor etapa. Sin dar demasiados detalles, D’Alessio fue claro al reconocer que existe una crisis, aunque aún no sabe cuál será el desenlace.

“Estamos pasando por un momento complicado”, expresó el músico, quien también subrayó que prefiere ser prudente con lo que comparte públicamente.

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La prioridad es la familia

Uno de los factores clave en su decisión de mantener discreción son sus hijos. Jorge D’Alessio enfatizó que su prioridad es proteger a su familia, especialmente a los tres hijos que comparte con Marichelo, evitando exponerlos al escrutinio público.

Hasta ahora, ni él ni Marichelo han confirmado una separación o proceso de divorcio. Por el momento, el futuro de la relación es incierto. Lo único claro es que ambos atraviesan una etapa delicada y que, al menos públicamente, están optando por manejar la situación con discreción.

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