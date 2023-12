Juan Osorio Critica a Karol Sevilla, Exnovia de su Hijo Emilio

Juan Osorio felicitó a su hijo por la relación que ha emprendido con Leslie Gallardo y, de paso, criticó a la expareja de Emilio Osorio. Te contamos qué dijo el productor sobre Karol Sevilla.

Durante un encuentro con la prensa, reporteros preguntaron a Juan Osorio por la nueva relación de su hijo. Emilio Osorio ha comenzado a salir con Leslie Gallardo, influencer que ha ganado notoriedad por su participación en el programa Acapulco Shock.

Al respecto, el productor señaló que estaba feliz por su hijo y, veladamente, criticó a Karol Sevilla, anterior pareja de Emilio. Al respecto, Juan Osorio dio a entender que la cantante no apreciaba ni apoya como era debido a su hijo:

Lo único que me da gusto es que esté con una persona que ahora sí lo acompaña. Lo apoya y si sale con él, entonces, me da mucho gusto.

Además, Juan Osorio dijo que anteriormente llegó a ver a Emilio triste por su vida amorosa. El productor señaló que, como padre, no podía intervenir, pues era parte del aprendizaje emocional que todas las personas tienen en su juventud.

Antes lo veía muy triste en la casa y no me gustaba, pero no me podía meter. Ahora qué bueno que está probando. Lo dije siempre: un joven de 20 años se va a enamorar y va a tener frentazos como todos los hemos vivido.