Julión Álvarez fue duramente criticado por haber dado un concierto en estado de ebriedad en Querétaro. Tras la polémica, el cantante ha publicado una disculpa en redes sociales.

El intérprete de música regional se presentó el pasado fin de semana en un palenque en el estado de Querétaro. En las imágenes que circularon en redes sociales se aprecia cómo Julión Álvarez tuvo dificultades para seguir el ritmo de sus canciones o para cantar apropiadamente.

La cuenta @Zai.marva de TikTok publicó dos videos en donde se ve al cantante originario de Chiapas en estado inconveniente. Ambos generaron una enorme polémica en redes sociales.

No pocos usuarios juzgaron que era una falta de respeto hacia el público. “Es como presentarse borracho a trabajar”, escribió un usuario.

Ante las críticas, Julión Álvarez publicó en Instagram un texto donde se disculpa por lo sucedido, aunque aclaró que no se arrepiente.

Según contó, el cantante estaba conmovido por un corrido que compusieron en su honor, que versaba sobre lo que vivió tras ser acusado en EUA de tener vínculos con el crimen organizado. Fue por ello que tomó de más y se presentó en estado de ebriedad.

https://www.instagram.com/p/ClcabgxsmlZ/?utm_source=ig_web_copy_link

“No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza. ¡Lo disfruté como no tienen idea! Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco a quien me los entieda”, escribió el cantante chiapaneco.

Julión Álvarez recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de celebridades de la música regional, así como por parte de sus admiradores.