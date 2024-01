Jurado Acusa Formalmente al Actor Alec Baldwin por Homicidio Involuntario en 2021

Un jurado de acusación imputó el viernes al actor Alec Baldwin por un cargo de homicidio involuntario por un tiroteo mortal de 2021 ocurrido durante un ensayo en un set en Nuevo México.

Fiscales especiales presentaron el caso ante un jurado de acusación en Santa Fe esta semana, meses después de recibir un nuevo análisis del arma implicada en el tiroteo. Se negaron a responder preguntas después de pasar aproximadamente un día y medio exponiendo su caso ante el jurado.

Los abogados defensores de Baldwin indicaron que lucharán contra los cargos.

"Esperamos con ansias que se haga justicia", dijeron Luke Nikas y Alex Spiro, abogados defensores de Baldwin, en un correo electrónico.

Si bien el proceso está envuelto de secretismo, dos de los testigos presentados ante el juzgado incluían a miembros del equipo de filmación, uno que estaba presente cuando se disparó el arma y otro que había abandonado el set el día anterior debido a preocupaciones de seguridad.

Baldwin, el actor principal y coproductor de la película del oeste "Rust", apuntaba con un arma hacia la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo en un plató a las afueras de Santa Fe en octubre de 2021 cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin ha dicho que tiró hacia atrás el percutor, pero que no jaló el gatillo, y que el arma se disparó.

Los cargos han vuelto a poner a Baldwin en problemas legales y han abierto nuevamente la posibilidad de que el actor sea sentenciado a prisión. Baldwin ha sido un importante astro de televisión y el cine durante casi 40 años, con papeles en el primer éxito de taquilla "The Hunt for Red October" ("La caza del Octubre Rojo"), "The Departed" ("Infiltrados") de Martin Scorsese y la comedia "30 Rock".

Los jueces acordaron recientemente suspender varias demandas civiles que buscaban una compensación de Baldwin y los productores de "Rust" después de que los fiscales dijeran que presentarían cargos ante el jurado. Entre los demandantes de los casos civiles se encuentran miembros del equipo de filmación.

Con información de AP

