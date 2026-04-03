La Millonaria Multa Que Deberá Pagar Gerardo Ortiz por Caso Vinculado al CGNJ

El cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz enfrenta un duro golpe legal tras confirmarse la multa millonaria que deberá pagar en Estados Unidos por su vínculo con un caso relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una jueza federal en Los Ángeles ratificó que el artista deberá cubrir 1.5 millones de dólares (más de 26 millones de pesos mexicanos), luego de rechazar la solicitud de su defensa para reducir la sanción. Además, Ortiz cuenta con un plazo de 14 días para realizar el pago.

Video: Imponen Multa Millonaria a Gerardo Ortiz por Cantar Narcocorridos

¿Por qué fue multado?

El caso se remonta a 2018, cuando el intérprete realizó una serie de conciertos en México organizados por promotores posteriormente señalados por autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con el CJNG.

De acuerdo con las investigaciones, dichas presentaciones fueron gestionadas por su entonces mánager, José Ángel del Villar, en colaboración con empresas relacionadas con el presunto lavado de dinero para el grupo criminal.

Aunque Ortiz habría sido advertido por autoridades de Estados Unidos sobre los riesgos legales, decidió continuar con los shows, lo que derivó en una investigación formal años después.

En 2025, el cantante se declaró culpable de haber mantenido relaciones financieras con una empresa vinculada al CJNG, lo que resultó clave para evitar una pena de prisión.

Las consecuencias legales

Además de la multa, la sentencia incluye tres años de libertad condicional supervisada, restricciones como abstenerse del consumo de sustancias y vigilancia por parte de autoridades estadounidenses.

La jueza también desestimó los argumentos de la defensa, que alegaban dificultades económicas para intentar reducir la sanción hasta 200 mil dólares.

Uno de los factores que influyeron en la sentencia fue la colaboración de Ortiz con la fiscalía, ya que testificó en contra de su exmánager, quien fue declarado culpable y sentenciado a prisión por su participación en el esquema.

Tras la audiencia, el cantante reconoció que la resolución no era la esperada, pero aseguró que seguirá enfocado en su carrera musical.

Con esta sanción, Gerardo Ortiz cierra uno de los capítulos más difíciles de su carrera, aunque bajo estricta vigilancia y con una deuda millonaria que deberá saldar en muy poco tiempo.

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