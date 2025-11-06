"Manifestantes No Buscaron Diálogo", Dice Foro Indie Rocks tras Altercado en Evento de Noga Erez

Luego de que manifestantes propalestina se enfrentaran con policías de la Ciudad de México la noche del miércoles 5 de noviembre en la Colonia Roma, por la presentación de la artista israelí, Noga Erez, el Foro Indie Rocks, recinto en el que se iba a presentar, emitió un comunicado con su posicionamiento frente a estos hechos.

"Noga Erez es una artista de reconocimiento internacional cuya obra aborda temas sociales y políticos desde una perspectiva crítica. En diversas entrevistas ha manifestado posturas claras contra la violencia y las políticas extremas de cualquier gobierno", dijo el foro en un comunicado.

El foro también aclaró que es un espacio cultural independiente dedicado al arte y que no representa a ningún gobierno, ideología o interés político.

La noche del 5 de noviembre, los agentes capitalinos intervinieron para evitar mayores confrontaciones con los asistentes y se desataron los disturbios a las afueras del Foro Indie Rocks!, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"Personal de la Policía Metropolitana de la SSC que realizaba un dispositivo de seguridad en la colonia Roma, donde se llevaba a cabo un concierto, intervino cuando un grupo de personas quiso entrar al auditorio y los participantes lo impidieron.

"Lo anterior para garantizar la seguridad de todos los presentes y evitar una riña", indicó la SSC-CDMX.

'Los manifestantes no buscaron diálogo': Foro Indie Rocks

En el comunicado, el Foro Indie Rocks señaló que los manifestantes no buscaron el diálogo.

"Los manifestantes nunca buscaron el diálogo y optaron por expresar su inconformidad a través de amenazas, agresiones físicas y verbales, así como actos que pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes", señala el comunicado.

En los hechos, resultaron heridos un asistente y un guardia de seguridad del foro.

Finalmente Foro Indie Rocks señaló que los eventos que tiene programados en su cartelera continuaran con normalidad.

