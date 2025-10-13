Las Estrellas Bailan en Hoy: En Vivo Hoy Lunes 13 de octubre: Así Quedó la Tabla de Posiciones

Las Estrellas Bailan en Hoy, el concurso de baile emblema del programa Hoy dio inicio este lunes 13 de octubre de 2025.

Reconocidas figuras del espectáculo y populares creadores de contenido se enfrentarán, una vez más, en una competencia de baile completamente en vivo, dentro del horario habitual del programa, de 9:00 a 12:00 del día.

Las Estrellas Bailan en Hoy: En Vivo Lunes 13 de octubre

El concurso dio inicio alrededor de las 10:00 am hora de México, y fue apadrinado por el elenco de Papás por siempre y por el cantautor español Pablo Alborán.

Las 18 parejas que participarán en este concurso iniciaron bailando 'Un Gatito me llamó' de Karol G, y otras canciones de ritmo tropical.

La primera pareja en abrir la pista de baile fueron Jade Fraser y Chevo con un merengue. Las calificaciones de esta pareja fueron mixtas. Andrea Legarreta consideró que fue un gran número para abrir, mientras que Latin Lover también los elogió y dijo que empezaron con el pie derecho. Pero Ema Pulido no consideró eso, pues les puso una calificación de 5. Andrea les puso 8 y la calificación de Latin Lover fue secreta.

La segunda pareja en apoderarse de la pista fueron Marcelia y Julio, quienes, hasta ahora, ocupan el último lugar de la tabla. Los comentarios para la pareja fueron mixtos, pero todos los jueces los invitaron a mejorar durante la competencia.

La tercera y última pareja en participar hoy en el programa fueron Julio Vallado y Michelle González. Andrea Legarreta elogió la actitud de Michelle y Emma, la juez de hierro también, aunque dijo que "gesticula demasiado".

Latin Lover enfatizó que Julio debe mejorar para estar a la altura de su compañera.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

Al finalizar el programa Michelle y Julio quedaron con 14 puntos, Jade y Chevo con 13 y Marcelia y Mauricio con 12.

