Lucero Habla de Cómo Reaccionó su Hija tras Burlas y Asegura que ‘No Me voy a Quedar Callada’

La cantante Lucero habló de cómo reaccionó su hija Lucerito Mijares tras las burlas de los conductores de un programa de televisión y aseguró que no se iba a quedar callada.

La protagonista de Lazos de amor dijo en entrevista para Despierta América, de Univision, que fue ella quien le notificó a su hija sobre las críticas de los conductores y el apoyo que estaba recibiendo en redes sociales.

Lucero señaló estar sorprendida ante el actuar de su hija, pues lo primero que hizo fue pensar en qué habría pasado si esos comentarios hubieran sido dirigidos a alguien verdaderamente vulnerable.

Su manera de reaccionar me sorprendió muchísimo porque fue como 'ay, má, qué bueno que no se lo hicieron a nadie más, porque tengo amigas que sí son muy vulnerables y tengo amigas que sí se sienten muy mal con esas cosas, qué bueno que fue a mí. A mí no me afecta'.