Luis de Llano se Dice Víctima y Promueve Ley ‘a Favor de los Hombres’

Luis de Llano declaró durante una visita al Senado de la República que ha sido “víctima” de supuestas injurias. También se dijo a favor de una ley “a favor de los hombres”. En sus declaraciones no mencionó a Sasha Sokol, quien lo señaló por abuso sexual infantil y le venció en los tribunales.

El productor acudió al Senado, donde se dijo a favor de la llamada ‘Ley Magnus’, que buscaría presuntamente defender a los hombres cuando son víctimas. Luis de Llano dijo que en su caso fue “víctima” de injurias, debido “a su éxito”. Al respecto dijo:

Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género, ya son víctimas de unos cuantos.