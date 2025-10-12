¿Mariana Ávila Abandonará Las Estrellas Bailan en Hoy Tras Asesinato de Fede Dorcaz?

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras el inesperado fallecimiento del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, quien fue asesinado el pasado 9 de octubre mientras conducía por una vialidad de la Ciudad de México.

Fede Dorcaz estaba contemplado para la séptima temporada del concurso de baile del programa Hoy, donde participaría en pareja con Mariana Ávila. Ambos habían estado preparándose intensamente para el estreno del próximo lunes 13 de octubre.

Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, lamentó el hecho en un encuentro con medios y compartió su consternación. “Nos tomó por sorpresa. Ayer mismo estuvo ensayando con nosotros. Lo conocí hace poco más de un mes, cuando vino a presentar su música en una sección del programa”, declaró.

Conductores de Hoy Lamentan Muerte de Fede Dorcaz y Envían Condolencias a Mariana Ávila

“Era un joven con un gran futuro, encantador, con una vibra muy especial. Fue muy duro tener que dar esta noticia al aire”, añadió Rodríguez entre lágrimas. En ese mismo espacio, confirmó que Mariana no continuará en la competencia. “Van a seguir siendo trece parejas, pero una de ellas ahora nos acompañará desde el cielo”, dijo conmovida.

La productora pidió respeto y apoyo para Mariana Ávila, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. “Está en shock, devastada. Lo único que podemos hacer es rodearla de cariño”, concluyó.

¿Cómo ocurrió el crimen contra Fede Dorcaz?

De acuerdo con testimonios, Dorcaz fue víctima de un intento de asalto mientras circulaba por la lateral del Anillo Periférico. Testigos relataron que al resistirse, uno de los agresores le disparó en el cuello. El cantante intentó salir del vehículo para pedir ayuda, pero colapsó pocos metros adelante. Un taxista fue quien se acercó a auxiliarlo, pero al revisarlo se dio cuenta de que ya no tenía signos vitales.

Minutos antes del ataque, el artista había compartido en sus redes sociales un video desde Televisa San Ángel, mostrando su vestuario de ensayo. Esa grabación se convirtió en su último mensaje público.

