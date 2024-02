Mark Ruffalo Recibe su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor Mark Ruffalo fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia en la que tuvo un emotivo reencuentro con su excompañera de elenco Jennifer Garner.

Trabajar con Mark es amarlo, no me importa lo que digan los demás. Sé que todos lo están pensando, pero seré yo quien lo diga, ¿por qué no fui la primera en ser considerada desde el principio? Yo fui la que inició la era de las comedias románticas de Mark.