Martha Higareda Hace Fuerte Confesión de su Embarazo y Comparte Fotos a Días de Dar a Luz

Martha Higareda no participará en esta temporada del reality show Quién es la máscara como investigadora porque está a punto de ser mamá.

La protagonista de Amar Te Duele anunció su embarazo en junio de 2025 y meses después informó que estaba esperando no uno sino dos bebés, unas gemelas, por lo que el médico les pidió discreción a la hora de anunciar la noticia porque un embarazo doble suele tener más complicaciones que uno de un solo bebé.

Afortunadamente, todo ha salido muy bien y Martha Higareda se convertirá en madre por primera vez este 2025 y por eso compartió algunos detalles sobre su embarazo.

Higareda mencionó que ha sido una etapa muy exigente a nivel físico y emocional y que ha pasado por episodios donde le da mucho sueño.

Las controversiales anécdotas de Martha Higareda

¿Qué dijo Martha Higareda sobre su embarazo?

La protagonista de Cásese quien pueda también contó que los médicos le dijeron que por su edad, su embarazo es considerado de alto riesgo.

"Por mi edad, ya se considera un embarazo de riesgo. Y si además es doble, mucho más. Era cuestión de tener mucha confianza en Dios, en que iba a ser lo que tenía que ser. Pero no voy a negar que tuve mucho miedo", dijo.

¿Cuántos años tiene Martha Higareda?

La actriz nació el 24 de agosto de 1983, por lo que tiene 42 años.

Martha Higareda comparte fotos a unos días de convertirse en mamá

La actriz convirtió su cuenta de Instagram en el escaparate de este momento tan feliz en su vida y ha estado subiendo varias imágenes donde podemos apreciar su embarazo.

También compartió datos sobre qué tanto exige al cuerpo de una mujer un embarazo.

"Investigadores descubrieron que durante el embarazo nuestro cuerpo acelera 2.2 veces nuestro metabolismo. Eso es más que los ultra maratones, medallistas olímpicos y soldados. Esto significa que cada latido, cada respiro es como correr un maratón todos los días por 270 días seguidos. El cuerpo aumenta su sangre hasta un 50 por ciento más, el corazón trabaja el doble, y usamos la energía para mantenernos y ayudar a crecer a otro ser humano (o dos)", compartió en Instagram.

