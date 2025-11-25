Así Reaccionó Eugenio Derbez a la Muerte de Gabriela Michel, Mamá de Aislinn: Esto Dijo

Eugenio Derbez se pronunció en redes sociales por la repentina muerte de Gabriela Michel, madre de su hija Aislinn Derbez, quien falleció este lunes 24 de noviembre a causa de un infarto.

El actor compartió en Instagram un mensaje breve dirigido a Aislinn: “Siempre contigo. Te amo”, acompañado de una fotografía donde está abrazando a su hija.

Horas más tarde, durante la alfombra roja de los International Emmy Awards 2025, Derbez fue cuestionado por el reportero Carlos Banda, de Televisa Espectáculos, sobre la noticia. El comediante aseguró que recién se había enterado del fallecimiento y que, aunque aún no hablaba directamente con Aislinn, ya habían intercambiado algunos mensajes.

"Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información. Supe lo que sucedió y lo siento mucho. Ahorita voy a hablar con mi hija", declaró sin ofrecer más detalles.

¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Michel era una reconocida actriz de doblaje, murió a los 65 años en la Ciudad de México. Según informó Aislinn Derbez, su madre perdió la vida debido a un infarto, desmintiendo versiones iniciales que apuntaban a un accidente doméstico.

De acuerdo con la periodista Matilde Obregón, Michel llevaba meses separada del locutor Jorge Alberto Aguilera 'el señor Aguilera', con quien tuvo a sus otras dos hijas Chiara y Michelle.

