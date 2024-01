Michael Bolton Anuncia que fue Operado para Retirarle un Tumor Cerebral

Mediante un mensaje en sus redes sociales, el cantautor estadounidense Michael Bolton anunció que tuvo que ser sometido a una cirugía debido a que le descubrieron un tumor cerebral, la cual 'fue todo un éxito'.

Justo antes de las vacaciones se descubrió que tenía un tumor cerebral que requería cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico, la cirugía fue un éxito. Ahora me estoy recuperando en casa y rodeado del tremendo amor y apoyo de mi familia

Debido a ello Bolton anunció la cancelación de varios conciertos de su gira mientras se recupera de dicha cirugía que le eliminó un tumor cerebral. Su recuperación tomará previsiblemente unos meses, por lo que Bolton se tomará 'un descanso temporal' de los conciertos.

Durante los próximos meses dedicaré mi tiempo y energía a mi recuperación, lo que significa que tendré que tomarme un descanso temporal de las giras. Siempre es lo más difícil para mí decepcionar a mis fans o posponer un show, pero no tengan dudas de que estoy trabajando duro para acelerar mi recuperación y volver a actuar pronto

Estaba previsto que el cantante actuara a partir del 1 de febrero en una gira por diferentes ciudades de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido, según su página web. Bolton dijo que ofrecerá más detalles tan pronto como le sea posible.

Michael Bolton es conocido por temas como 'When A Man Loves A Woman', 'How Am I Supposed To Live Without You' o 'Said I Loved You... But It Lied'. A lo largo de su carrera de más de cuatro décadas ha vendido más de 70 millones de álbumes y ganado dos premios Grammy.

Entre sus múltiples colaboraciones destacan las que ha realizado con Patti LaBelle, José Carreras, Ray Charles, Céline Dion, Plácido Domingo, B.B. King o The Lonely Island.

