Morrissey Cancela Conciertos en EUA por Amenazas; ¿Qué Pasará con Sus Presentaciones en México?

Morrissey y su equipo decidieron cancelar dos conciertos que tenía pactados para este fin de semana tras recibir una serie de amenazas.

De esta forma, los fanáticos de Moz en Connecticut se quedaron con las ganas de verlo, ya que la presentación estaba pactada para este viernes 19 de septiembre.

Mientras que lo mismo ocurrirá con los seguidores del británico en Boston, ya que el show de este sábado 20 de septiembre tampoco se efectuará.

Amenaza creíble

Fue mediante la cuenta del cantante en Facebook que se dio a conocer el siguiente texto sobre el concierto en Connecticut:

En los últimos días, Morrissey ha recibido una amenaza creíble. Como medida de precaución para la seguridad tanto del artista como del público, el concierto de esta noche en Foxwoods ha sido cancelado. Agradecemos su comprensión

Poco después, a través de la misma plataforma digital, se informó que el show de Boston tampoco se llevaría a cabo.

Debido a los recientes acontecimientos y a una gran precaución para la seguridad tanto del artista como de la banda, los próximos espectáculos de este fin de semana en Foxwoods y MGM Music Hall han sido cancelados. Todas las entradas serán reembolsadas automáticamente en el punto de compra original

Vida en peligro

Trascendió que el cantante de 66 años, originario de Reino Unido, empezó a recibir amenazas a principios del mes de septiembre.

Aunque el presunto responsable fue detenido, posteriormente fue liberado tras el pago de una fianza, por lo que Morrissey decidió no tomar a la ligera el caso.

Cabe destacar que todavía le faltan 12 presentaciones en Estados Unidos, antes de que su serie de conciertos salte hacia América Latina.

Se espera que como parte de su gira, que lleva por titulo Nude, el exlíder de The Smiths se presente en la Ciudad de México el 31 de octubre y en Guadalajara, el 4 de noviembre.

Con información de Meléndez

ICM