Muere ExMiss Universo Jamaica, Tyra Spaulding, se habría quitado la vida

La exconcursante de ExMiss Universo Jamaica, Tyra Spaulding, fue hallada sin vida el pasado martes 23 de septiembre en su apartamento en Kingston, capital de la isla caribeña, en circunstancias que han conmocionado al mundo del modelaje y los certámenes de belleza.

La joven, de apenas 26 años tenía un canal de YouTube donde publicaba todas las semanas, y allí hablaba con sus suscriptores sobre vida diaria.

Cinco días antes de su muerte subió su último video, donde habló frente a la cámara sobre las luchas personales que atravesaba.

ExMiss Universo Jamaica, Tyra Spaulding.

Su familia la encontró muerta

De acuerdo con el medio Caribbean National Weekly, el hallazgo del cuerpo de la modelo fue realizado por miembros de su propia familia, quienes de inmediato notificaron a las autoridades.

La Policía de Jamaica informó que el caso se investiga como un posible suicidio, aunque precisó que, hasta que se obtengan los resultados de la autopsia, ninguna línea de investigación será descartada.

La Unidad de Comunicaciones Corporativas (UCC) de la Policía señaló que los peritajes y análisis médicos forenses serán determinantes para esclarecer las causas del fallecimiento. Mientras tanto, la noticia ha causado un profundo pesar en la isla caribeña, donde Spaulding era reconocida no solo por su participación en certámenes de belleza, sino también por su activismo en favor de la salud mental entre los jóvenes.

Se despiden en redes de la ExMiss Universo Jamaica, Tyra Spaulding

En redes sociales, distintas personalidades del ámbito del entretenimiento y el modelaje en Jamaica expresaron sus condolencias y recordaron a Tyra como una joven talentosa, disciplinada y comprometida con inspirar a otras mujeres a luchar por sus sueños.

ExMiss Universo Jamaica, Tyra Spaulding.

