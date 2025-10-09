"Me duele mucho tu partida, papá", así comienza el mensaje publicado por el compositor Horacio Palencia, quien la mañana de este jueves 9 de octubre anunció la muerte de su papá, a través de su cuenta de Instagram. El 27 de agosto pasado, Palencia compartió que su papá había sido diagnosticado con cáncer, mientras le dedicaba el premio 'Compositor del Año'.

Durante la ceremonia de entrega de los premios BYMA Media, el creador del éxito de Belinda, 'Amor a primera vista', explicó:

Quiero compartir algo muy difícil para mí. No me gusta hablar de cosas personales, pero hoy vengo del hospital porque a mi papá le acaban de detectar cáncer ayer; y le dije que si ganaba este premio, se lo iba a dedicar a él. Para mi papá va este premio.

Ramiro Palencia Vargas, padre de Horacio Palencia, dio su último aliento a las 4:40 de la mañana, de este 9 de octubre. El cantante y compositor usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el sentido mensaje que le dirigió.

Horacio Palencia comparte mensaje de despedida para su papá

El compositor de regional mexicano ya había externado su tristeza, desde que se enteró del diagnóstico de cáncer, y durante estas semanas no paró de repetir lo fuerte que había sido recibir esta inesperada noticia. En su post de Instagram, Horacio Palencia mencionó que su papá había dejado a su familia en paz y tranquilidad, rodeado de sus hijos y su esposa.

Te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu último aliento, a las 4:40 de la mañana.

El compositor mencionó que extrañará mucho a su papá. Le agradeció por darle un techo de niño, por trabajar duro con sus manos "para traernos comida a nuestra mesa". En su mensaje agregó:

Todo lo que he logrado, todos mis triunfos son gracias a Dios y gracias a ti y tus consejos. Tú me enseñaste el valor del trabajo, la disciplina, la paciencia, la honradez. Ahora estás descansando con Dios y sé que cuidarás de nosotros donde quiera que estés, con esa luz eterna, que jamás se apagará. Te amo mucho, papá. Descansa en paz.

Celebridades envían mensajes de apoyo a Horacio Palencia

En el mensaje compartido por Horacio Palencia se pueden leer mensajes de distintas celebridades:

David Zepeda escribió: "Lo siento mucho, mi Horacio. Un angelito en el cielo te protegerá por siempre.

Grupo Bronco también le dedicó un mensaje: "Nuestro más sentido pésame, Horacio"; Regulo Caro escribió un mensaje similar.

Fidel Rueda anotó: "Un fuerte abrazo, mi viejo".

Edén Muñoz, por su parte, escribió: "Un abrazo, Horacio. Que dios reciba a tu viejón".

La actriz y cantante mexicana Sandra Itzel mencionó: "No hay palabras que puedan reconfortarte en este momento, querido Horacio. Solo abrazarte a la distancia y desear el descanso eterno del señor Ramiro. Tu papito te acompañará y cuidará desde el cielo. Mucha fuerza".

Horacio Palencia comparte diagnóstico de cáncer de su padre

El pasado 27 de agosto, en el marco de la ceremonia de los BYMA Awards, en la que fue galardonado con el título de Compositor del Año, Palencia abrió su corazón para informar el diagnóstico médico. Con la voz entrecortada, tomó el premio y lo levantó en honor a su padre.

Hace una semana, el compositor del tema 'La sinvergüenza' de Christian Nodal ofreció una entrevista para De primera mano en la que detalló cómo había sido valorado su padre por el médico: "En dos días le detectaron un tumor canceroso en el hígado". En ese momento señaló que aunque la familia "hizo la lucha", su salud se recrudeció: "No pudimos hacer la quimio".

Ramiro Palencia Vargas, padre de Horacio Palencia, vivía en Mazatlán, hasta donde se trasladó el compositor para estar con él, como lo hizo toda la familia. En aquella charla compartió que todo estaba sucediendo muy rápido y que su papá ya estaba recibiendo cuidados paliativos.

Ver a tu papá terminándose, ver a tu papá con el que jugabas de niño, con el que te dio tantos consejos, desmoronándose, acabándose, es algo sin duda muy, muy difícil; muy duro.

