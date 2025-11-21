Mueren 3 Actores Mexicanos: Desde una Representante de Miss Universo Hasta La Rosa de Guadalupe

Luto en el cine y la televisión en México la muerte de tres entrañables actores y actrices, se confirmaron este viernes 21 de noviembre de 2025, los decesos de dos histriones que participaron en la Rosa de Guadalupe, El Señor de los Cielos, y de una actriz que incluso fue reina de belleza y participó en Miss Universo.

El primero de estos fallecimientos los informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) al confirmar la partida de la actriz y exreina de belleza, Erna Martha Bauman Krauze, quien es catalogada como uno de los rostros inolvidables del cine fantástico mexicano, y que falleció a los 86 años.

¿Quién era Erna Martha Bauman Krauze la reina de belleza?

La actriz Erna Martha Bauman Krauze se dedicó en sus últimos años de vida a dar clases de piano. Foto: Facebook Erna Marta Baumann

Erna Martha Bauman Krauze nació el 6 de julio de 1938 en la Ciudad de México, se convirtió en figura pública desde muy joven, cuando en 1956 obtuvo el título de señorita México y representó al país en Miss Universo, donde logró avanzar a las semifinales. Su belleza la llevaron al modelaje profesional y, después, al cine.

Su debut cinematográfico ocurrió a finales de los años cincuenta, dando inicio a una trayectoria que la consolidó como una de las actrices más emblemáticas del cine de terror mexicano.

Durante los años sesenta participó en producciones que actualmente son de culto, como “El vampiro sangriento”, “La invasión de los vampiros” y “El mundo de los vampiros”, donde interpretó a algunas de las vampiresas más icónicas de la pantalla mexicana. Aunque el terror marcó gran parte de su trayectoria.

Tuvo una filmografía que combinó producciones nacionales e internacionales, incluida la cinta estadounidense Vampire Hookers (1978).

Adiós al actor Xavier del Valle

También se confirmó el deceso del actor mexicano, Xavier del Valle, conocido principalmente por sus papeles en varias series de televisión, incluyendo producciones destacadas como:

“El Señor de los Cielos” e “Infames”.

Xavier Del Valle obtuvo reconocimiento por su trabajo en el ámbito televisivo mexicano. Su trabajo incluye participaciones en:

El Octavo mandamiento

Capaadocia

Secretos de vecindad (2012)

Cada quien su santo (2009)

Ahora que no estás (2024), uno de sus proyectos más recientes.

También muere famoso actor de la Rosa de Guadalupe

La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero José Antonio Estrada Salgado, miembro honorario de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz. pic.twitter.com/4kwN2ECChI — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 21, 2025

La Asociación Nacional de Actores y Actrices también lamentó el fallecimiento de José Antonio Estrada Salgado, a los 87 años, quien fue una de las figuras emblemáticas del teatro y de la televisión mexicana.

Se le conocía de cariño como ‘El Chino Estrada’, al hombre originario de Baja California Sur, en sus últimos proyectos tuvo gran fama por aparecer en la Rosa de Guadalupe, hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

Con información de N+

HVI

