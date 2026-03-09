Músicos Dan Último Adiós a Wille Colón con Impresionanre Interpretación de 'La Murga'

La ciudad de Nueva York despidió este 9 de marzo a una de las figuras más influyentes de la salsa. El legendario trombonista y compositor Willie Colón fue homenajeado con un emotivo tributo en el que decenas de trombonistas interpretaron uno de sus temas más icónicos: “La Murga”.

La despedida se realizó frente a la Catedral de San Patricio, en Manhattan, donde familiares, músicos y cientos de seguidores se reunieron para participar en la misa pública y darle el último adiós al artista, fallecido el pasado 21 de febrero a los 75 años.

Un homenaje con el sonido que marcó su carrera

El momento más simbólico ocurrió al finalizar la ceremonia religiosa. Cuando el féretro salió de la catedral, trombonistas convocados desde distintos puntos de Nueva York levantaron sus instrumentos y comenzaron a tocar “La Murga”, uno de los clásicos que Colón grabó junto al cantante Héctor Lavoe en los años setenta.

El sonido de los trombones, instrumento que definió el estilo musical de Colón, resonó sobre la Quinta Avenida mientras el público aplaudía y algunos asistentes bailaban o cantaban la canción. Para muchos presentes, fue la forma perfecta de despedir a un músico que transformó el sonido de la salsa.

Fallece Willie Colón, Icono de la Salsa, a los 75 Años en Nueva York

Una despedida entre salsa, aplausos y banderas latinas

Durante la jornada, seguidores de distintas comunidades latinas acudieron con banderas de países como Puerto Rico y Ecuador para rendir tributo al artista. La escena combinó lágrimas, música y recuerdos de una carrera que marcó a varias generaciones de amantes de la salsa.

Además de “La Murga”, los músicos interpretaron fragmentos de otros temas emblemáticos de su repertorio, como “Che Che Colé” e “Idilio”, mientras el público acompañaba con aplausos.

El legado del “Malo del Bronx”

Nacido como William Anthony Colón Román en el Bronx, Nueva York, el músico fue considerado uno de los arquitectos de la salsa urbana. A lo largo de su carrera se destacó como trombonista, compositor, productor y arreglista, además de formar uno de los dúos más influyentes del género junto a Héctor Lavoe.

Tras la misa pública, el entierro del artista se realizó en una ceremonia privada, mientras que los videos del homenaje con trombones tocando “La Murga” se viralizaron rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un último tributo colectivo a la leyenda de la salsa.

