Nick Carter, de Backstreet Boys, Pospone Concierto en Ecuador, por Estado de Excepción

Nick Carter, de Backstreet Boys, pospuso su presentación en Ecuador, tras los hecho violentos registrados en el país sudamericano.

Noticia relacionada: Violencia en Ecuador: Guayaquil, una de las Ciudades Más Violentas del Mundo

¿Cuándo se presentaría?

Seria este 10 de enero cuando el artista estadounidense se iba a presentar en Ecuador, como parte de la gira que realiza por Latinoamérica y con la que visitará México a finales de mes, en donde tiene agendadas dos fechas el 30 en Ciudad de México y el 31 en Monterrey, Nuevo León

El anuncio del cambio de fecha del show en Ecuador se realizo por medio de un comunicado de prensa en el que se lee:

Debido al estado de excepción y toque de queda en ecuador, decretado por el presidente Daniel Noboa, el concierto en Guayaquil será postergado. Gracias por su compresión y apoyo. Estén atentos para más actualizaciones"

Sigue su gira en solitario

La gira Who I Am inicio el año pasado en las principales ciudades de Norteamérica, misma que sirvió para presentar “Superman" como tema principal del tour, con el que deja claro que su carrera en solitario no ha terminado.

Historias recomendadas:

Con información de Adriana Flores/Televisa Espectáculos.

LLH