Nick Reiner Se Declara No Culpable por la Muerte de sus Padres, Rob y Michele Reiner

En una audiencia realizada hoy lunes en un tribunal de Los Ángeles, Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por la muerte de ambos, ocurrida en diciembre de 2025.

El joven de 32 años, que ha estado detenido sin derecho a fianza desde su arresto tras el hallazgo de los cuerpos de sus padres en su casa del acomodado barrio de Brentwood, compareció ante la jueza acompañado de su nueva defensa, una abogada de oficio asignada tras la inesperada renuncia de su anterior abogado.

Rob Reiner y su Esposa: Esto se Sabe de la Trágica Muerte de la Pareja

¿De qué se le acusa?

Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con agravantes por múltiples homicidios y el uso de un arma letal, incluyendo la posibilidad de enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua si es declarado culpable, según los fiscales del caso.

Durante la audiencia, Reiner rechazó admitir responsabilidad por los hechos y su declaración de no culpable marca el inicio formal de la fase judicial del caso. La lectura formal de cargos y el inicio del proceso legal se espera que continúen en las próximas semanas, con audiencias preliminares que definirán el rumbo del juicio.

El caso ha atraído una intensa atención mediática y pública no solo por la fama de sus padres, Rob Reiner como director de cintas emblemáticas como When Harry Met Sally o A Few Good Men, y Michele Singer Reiner por su labor en fotografía y activismo, sino también por las complejidades que rodean la vida de Nick, incluyendo antecedentes de problemas de salud mental y adicciones, factores que podrían influir en su defensa.

Familiares cercanos han mantenido un perfil reservado desde la tragedia, aunque la comunidad del entretenimiento y allegados han expresado su consternación por la pérdida de los Reiner, así como su esperanza en que el proceso legal siga su curso con justicia.

